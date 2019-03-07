القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 09:32 ص

البنك المركزي الأوروبي يتجه لخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو

البنك المركزي الأوروبي
dostor.org/2543548

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس اجتماعه الدوري، في ظل توقعات بإعلان تقديرات جديدة لمعدل التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وهو ما يزيد صعوبة اتخاذ قرار لزيادة الفائدة.

ويتوقع المحللون إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها المنخفض القياسي القريب من صفر في المئة للعام الثالث على التوالي، في حين من المتوقع أن يتحدث رئيس البنك "ماريو دراجي" خلال المؤتمر الصحفي التقليدي بعد الاجتماع عن خطط البنك لاستمرار أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف العام الحالي.

في الوقت نفسه، فإنه في ظل البداية الضعيفة لاقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ووجود مؤشرات على تراجع معدل التضخم في المنطقة، سيكون من الصعب على البنك المركزي التحرك نحو زيادة الفائدة في الفترة الحالية.

وقال "رالف سولفين" كبير المحللين الاقتصاديين في "كوميرتس بنك" الألماني إن "ضعف معدل النمو يمثل تهديدا لفكرة تغيير السياسة النقدية".

في الوقت نفسه تتوقع المفوضية الأوروبية مواصلة منطقة اليورو نموها الاقتصادي خلال 2019 للعام السابع على التوالي.

في المقابل فإنه من المتوقع تباطؤ وتيرة النمو خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي، في ظل المخاوف من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى صعيد التضخم، فرغم ارتفاعه في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي إلى 1.5% مقابل 1.4% خلال يناير الماضي، فإن معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة ومنتجات التبغ تراجع من 1.1% إلى 1% خلال الفترة نفسها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

الآن

الحوثيون يستولون على حوافز المعلمين

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نتفليكس يقدم "مفاجأة أدبية" طال انتظارها

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ألبومات الصور

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

رياضة

هزيمة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد تتصدر عناوين صحف فرنسا

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ads
كشكول

انطلاق فعاليات بطولة الجمباز لفتيات إعدادى الأزهر

١٢٠ طالب يشاركون في المعرض الفني للرسم بألسن سوهاج

تجارة سوهاج تحصد الدرع العام في ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الرابع للجوالة

ندوة بحاسبات الزقازيق لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

المملكة العربية السعودية ضيفة شرف المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس

الأمصار

طرد سفير ألمانيا من فنزويلا

حملة روسية مكبرة على الجواسيس الأجانب

حال فوزه.. أكبر منافس لنتنياهو بالانتخابات يتعهد بالإنفصال عن فلسطين

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

صور مزيفة يعتقد الكثيرون أنها حقيقية

ظهور 11 جزيرة جديدة في الدنمارك

المساواة بين الوالدين في مزايا رعاية الطفل بالسويد بحلول 2040

الصحة

أبرزها القرفة والزبادي.. أطعمة تساعد في السيطرة على سكر الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎