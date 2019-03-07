القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 09:18 ص

النفط يرتفع بفعل عقوبات فنزويلا وإيران وتخفيضات أوبك

النفط يرتفع بفعل
dostor.org/2543541

ارتفع النفط اليوم الخميس، وسط تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران المصدرتين للخام، لكن مكاسب الأسعار جاءت محدودة بفعل إنتاج قياسي من الخام الأمريكي وتنامي مخزونات الوقود التجارية.

وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولار للبرميل، مرتفعة تسعة سنتات بما يعادل 0.2% عن التسوية السابقة لها.

وسجلت عقود خام برنت 66.22 دولار للبرميل، بزيادة 23 سنتا أو 0.4 %.

تتلقى الأسعار دعما من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى - في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+ - لحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط، في إستراتيجية تستهدف تقليل المعروض بالأسواق.

وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس في مذكرة أمس الأربعاء "من وجهة نظرنا، إستراتيجية أوبك هي موازنة السوق بأسرع ما يمكن والخروج من التخفيضات بنهاية يونيو حزيران من أجل زيادة الإنتاج توازيا مع منتجي النفط الصخري في النصف الثاني من العام الحالي."

وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية على صناعة النفط في عضوي أوبك إيران وفنزويلا لها تأثير أيضا.

وأعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.اس.ايه" هذا الأسبوع حالة طوارئ بحرية بسبب ما قالت إنها صعوبات في توفير الناقلات والأفراد لتصدير نفطها في ظل العقوبات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

الآن

الحوثيون يستولون على حوافز المعلمين

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نتفليكس يقدم "مفاجأة أدبية" طال انتظارها

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ألبومات الصور

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

رياضة

هزيمة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد تتصدر عناوين صحف فرنسا

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ads
كشكول

انطلاق فعاليات بطولة الجمباز لفتيات إعدادى الأزهر

١٢٠ طالب يشاركون في المعرض الفني للرسم بألسن سوهاج

تجارة سوهاج تحصد الدرع العام في ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الرابع للجوالة

ندوة بحاسبات الزقازيق لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

المملكة العربية السعودية ضيفة شرف المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس

الأمصار

طرد سفير ألمانيا من فنزويلا

حملة روسية مكبرة على الجواسيس الأجانب

حال فوزه.. أكبر منافس لنتنياهو بالانتخابات يتعهد بالإنفصال عن فلسطين

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

صور مزيفة يعتقد الكثيرون أنها حقيقية

ظهور 11 جزيرة جديدة في الدنمارك

المساواة بين الوالدين في مزايا رعاية الطفل بالسويد بحلول 2040

الصحة

أبرزها القرفة والزبادي.. أطعمة تساعد في السيطرة على سكر الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎