صور مزيفة يعتقد الكثيرون أنها حقيقية
عرض موقع بولد سكاي مجموعة من الصور المزيفة والتي يعتقد الكثير من الناس أنها حقيقية ولكنها مزيفة بالفعل.
عرض موقع بولد سكاي مجموعة من الصور المزيفة والتي يعتقد الكثير من الناس أنها حقيقية ولكنها مزيفة بالفعل.
عقد فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الأربعاء، لقاءً بقاعة الشابات المسلمات لـ٣٢٠ رائدة اجتماعية وصحية وذلك عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة ودعم ومساندة المرأة لوطنها، ويأتى ذلك في إطار ...
فى مكان مجاور للفنانين المشاركين بفعاليات الدورة الـ 24 لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، حرص مجموعة من الأطفال بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية يعشقون النحت وأمنيتهم أن يصبحوا من مشاهير هذا الفن، ...
نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "كيفية تجنب أضرار المحمول "، بمدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات، للتوعية بأضرار التكنولوجيا وكيفية ...