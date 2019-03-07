مقتل وإصابة 37 في استهداف داعش لموكب للحشد التركماني بالموصل

قُتل 6 أشخاص وأصيب 31 آخرون، جراء استهداف تنظيم (داعش) الإرهابي، لموكب للحشد التركماني بالموصل.



وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الخميس - أن قوة من الحشد التركماني وخلال عودتها من الموصل الى طوز خرماتو تعرضت إلى كمين من عناصر بتنظيم داعش بمنطقة باقركة قرب مخمور، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين، وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى القيارة، لتلقي العلاج.



يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي يقوم بين فترة وأخرى - حسب القناة - بنصب أكمنة وهمية على طريق كركوك الخارجي، لاستهداف مدنيين وعناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي، حيث أدت بعض تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى.

