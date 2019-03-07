وفاة طفلين بعيد انتشالهما على أثر غرق زورق للمهاجرين

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم اليوم الخميس، لدى غرق زورق للمهاجرين قرابة سواحل جزيرة ساموس اليونانية، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني.



وكان هناك 12 شخصًا على متن الزورق على الأقلّ، أما الطفلان فقد توفيا بعد وقت قليل من انتشالهما من المياه، وعثر على جثة رجل بعيد ذلك، بحسب المصدر نفسه.



وقتل أكثر من مئتي مهاجر ولاجئ في 2019 لدى عبورهم البحر المتوسط، غالبيتهم كانوا متوجهين إلى إيطاليا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.



وتستقبل اليونان أكثر من سبعين ألف لاجئ ومهاجر، غالبيتهم من سوريا، غادروا بلدانهم منذ 2015.



وتضم جزيرة ساموس الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحر إيجه قرابة سواحل تركيا واحدا من أكثر المخيمات ازدحامًا في البلاد لا يتسع لأكثر من 700 شخص لكنه يستقبل أربعة آلاف مهاجر.



وتنتقد الجماعات الحقوقية باستمرار أوضاع المخيمات الموجودة على هذه الجزيرة اليونانية.



وتقول الحكومة اليونانية إن المشكلة تعود جزئيًا إلى تراكم طلبات اللجوء بشكل كبير.

