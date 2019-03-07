اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه
يطرح، اليوم الخميس، البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.7 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و9.2 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.
يطرح، اليوم الخميس، البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 8.7 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، و9.2 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.
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