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حوادث
الخميس 07/مارس/2019 - 08:48 ص

ضبط 3384 مخالفة مرورية بالجيزة

ضبط 3384 مخالفة مرورية
dostor.org/2543522

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3384 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و1709 مخالفات نموذج 125.

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 40 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و42 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 48 دراجة نارية وسيارة.

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