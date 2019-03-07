اليابان تذبح 1300 خنزير بعد تسجيل الإصابة الـ11 بالأنفلونزا

بدأت السلطات اليابانية اليوم الخميس، ذبح 1300 خنزير، عقب تسجيل الإصابة الـ11 المؤكدة بفيروس أنفلونزا الخنازير منذ سبتمبر الماضي.



وبعد تأكيد تفشي الفيروس، بدأت سلطات الحكومة المحلية في مقاطعة جيفو بذبح الخنازير في مزرعة بمدينة ياماجاتا، على بعد 300 كيلومتر غرب طوكيو.



وأفادت حكومة مقاطعة جيفو أنه ثبت إصابة ثمانية خنازير بالفيروس، بعدما ظهر الاعتلال على عدد منهم أمس الأربعاء.



ويذكر أنه تم رصد أول تفشي لفيروس أنفلونزا الخنازير في اليابان منذ 26 عاما في مزرعة بمقاطعة جيفو في سبتمبر الماضي، وتم رصد ثاني تفشي للفيروس في نوفمبر الماضي في مزرعة للماشية في نفس المقاطعة.

