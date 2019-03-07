ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة عالمية اليوم

يستقبل ميناء شرق بورسعيد صباح اليوم الخميس، ثالث سفينة عالمية على أرصفته البحرية الجديدة؛ حيث شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء افتتاح وتشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد التى يبلغ طولها 5 كيلومترات، أول أمس الثلاثاء.



واستقبلت الأرصفة فى أول أيام تشغليها سفينتين عالميتين، واحدة لنقل الحاويات والبضائع العامة، والثانية لتصدير الملح متجهة إلى لبنان بحمولة 6 آلاف طن.



يشار إلى أن حمولة السفينة العالمية والتى تدعى "Amira Jasmine" لتصدير الملح، تصل إلى 6 آلاف طن، فيما تتجه السفينة العابرة بميناء شرق بورسعيد إلى إيطاليا.