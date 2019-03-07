القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
تكنولوجيا
الخميس 07/مارس/2019 - 08:24 ص

"يوتو-2" تدرس الحجارة على الجانب البعيد من القمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2543515

أجرت المركبة القمرية الصينية الجوّالة يوتو-2 (الأرنب اليشمي-2) تحقيقا علميا على بعض الأحجار في الجانب البعيد من القمر، ما قد يساعد العلماء على معرفة ما إذا كانت من الفضاء الخارجي أو من طبيعة القمر نفسه.

وأُرسلت "يوتو-2" إلى حفرة فون كارمان في القطب الجنوبي-حوض آيتكين على الجانب البعيد من القمر يوم 3 يناير الماضي خلال مهمة تشانج آه-4.

وذكر مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع لمصلحة الدولة للفضاء أن المركبة "يوتو-2" تحركت على سطح القمر حوالي 127 مترا في الجانب البعيد من القمر، وأخذت "استراحة الظهر" بسبب درجة الحرارة العالية جدا على سطح القمر، متابعا أن من المقرر أن تستأنف المركبة عملها في 10 مارس الجاري، فيما ستتحول إلى وضع السكون في 13 مارس.

وقال العلماء إن المركبة "يوتو-2" قامت باستكشافات علمية على مساراتها والأحجار القريبة، مضيفا أن قطر أكبر الحجارة المكتشفة بلغ حوالي 20 سنتيمترا، وأن المركبة اقتربت منها لمسافة 1.2 متر.

وأعرب خبراء من المركز الوطني لعلوم الفضاء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن رغبتهم في معرفة أصل الحجارة، سواء كان من القمر أو من الفضاء الخارجي، ومعرفة عملية تشكلها الفيزيائي فيما لو كانت من طبيعة القمر نفسه.

وبحسب العلماء، فإن هذا الخطوة تعتبر مجرد بداية للرحلة العلمية للمركبة يوتو-2، حيث يتوقعون لاحقًا المزيد من الاكتشافات المميزة.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

السعادة VS الإنترنت.. دراسة: التكنولوجيا تصيب البشر بالتعاسة والاكتئاب

منذ 7 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 8 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ 10 شهر

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ 10 شهر

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

منذ 11 شهر

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

الآن

الحوثيون يستولون على حوافز المعلمين

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نتفليكس يقدم "مفاجأة أدبية" طال انتظارها

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ألبومات الصور

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

رياضة

هزيمة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد تتصدر عناوين صحف فرنسا

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ads
كشكول

انطلاق فعاليات بطولة الجمباز لفتيات إعدادى الأزهر

١٢٠ طالب يشاركون في المعرض الفني للرسم بألسن سوهاج

تجارة سوهاج تحصد الدرع العام في ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الرابع للجوالة

ندوة بحاسبات الزقازيق لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

المملكة العربية السعودية ضيفة شرف المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس

الأمصار

طرد سفير ألمانيا من فنزويلا

حملة روسية مكبرة على الجواسيس الأجانب

حال فوزه.. أكبر منافس لنتنياهو بالانتخابات يتعهد بالإنفصال عن فلسطين

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

صور مزيفة يعتقد الكثيرون أنها حقيقية

ظهور 11 جزيرة جديدة في الدنمارك

المساواة بين الوالدين في مزايا رعاية الطفل بالسويد بحلول 2040

الصحة

أبرزها القرفة والزبادي.. أطعمة تساعد في السيطرة على سكر الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎