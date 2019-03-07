اكتشاف أطلال ورشة لصب البرونز تعود لأكثر من 2700 سنة بوسط الصين

أعلن أثريون صينيون اكتشاف أطلال ورشة لصب البرونز يرجع تاريخها إلى ما قبل 2700 سنة في مقاطعة خنان، بوسط الصين.



وقال "قاو شيانج بينج" قائد فريق البحث –في تصريحات اليوم الخميس- إن الاكتشافات تم العثور عليها في موقع أطلال (قوانتشوانج) غربي مدينة "تشنجتشو" بمقاطعة "خنان"، وهي عبارة عن أفران وأحجار تلميع ومنفاخ يستخدم لنفخ الهواء في المواقد ومغارف لصب البرونز المنصهر في قوالب لتشكيلها.



وأضاف بينج أنه تم اكتشاف حوالي 3000 قالب من بينها المستخدم لصنع الآلات الموسيقية والأسلحة والمركبات وتجهيزات الخيول في الورشة الذي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع، مشيرا إلى أن بعض القوالب كبيرة وبها زخرفة أنيقة، ما يشير إلى أن مستخدميها من طبقة عالية.



وأوضح بينج أن القوالب المكتشفة أظهرت تغيرات تدريجية في زخارفها، إذ ارتقت من قوالب بسيطة إلى تصاميم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيدا، ما يدل على تطور الأنماط الفنية أثناء هذه الفترة، لافتا إلى أن الورش المكتشفة تؤكد أن أطلال قوانتشوانج كانت بلدة لإنتاج وتخزين السلع والإمدادات.

