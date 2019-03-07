الرصد البصري للأقمار الصناعية في ورشة عمل بـ"قومي الفلك"

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بمقره بحلوان يوم الخميس القادم، ورشة عمل بعنوان "الرصد البصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي ودوره في المحافظة على الأقمار الصناعية"، وذلك في إطار دور المعهد في تفعيل "إستراتيجية مصر 2030".



صرح بذلك الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، مضيفا أن الورشة تستهدف استعراض تكنولوجيا رصد الحطام الفضائي، في ظل زيادتها وتأثير ذلك على الأقمار الصناعية العاملة، وفي إطار الدور الوطني للمعهد في تفعيل "إستراتيجية مصر 2030" في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك مصر لأقمار صناعية للمساعدة في تنفيذ خطط التنمية، وكذلك في ضوء إنشاء أول وكالة فضاء مصرية، واستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، بالإضافة إلى قيامه بدوره في خدمة المشروعات البحثية والتنموية، ودوره في المحافظة على الأقمار الصناعية.



وقال إن عددًا من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال سيحاضرون في هذه الورشة، وفي إطار التعاون العلمي بين المعهد ومعهد كيلدش للرياضيات التطبيقية بروسيا، سيحاضر أحد خبراء المعهد المسئول عن الشبكة العلمية الدولية للرصد البصري، والذي سيتناول موضوع الاتجاهات العلمية والتطبيقات البحثية للشبكة.



وتابع أن الورشة ستناقش طرق تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، خاصة باستخدام الرصد البصري، ومدى الاستفادة من الرصد في حسابات مدارات هذه الأجسام، ودراسة احتمالية تصادمها مع بعضها البعض، أو مع الأقمار العاملة.