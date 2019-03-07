ضبط هاربين من تنفيذ 1461 حكم قضائي في حملة أمنية في البحيرة

قاد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، حملة لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية واستهداف البؤر الإجرامية.



أسفرت الحملة التي شارك فيها اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط هاربين من تنفيذ 1461 حكمًا قضائيًا، وتحرير 1595 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة.



وخلال الحملة تم ضبط "وليد.ا.م" ومقيم شارع رمضان الصغير، مقيم إمبابة بمحافظة الجيزة والمحكوم عليه فى قضيه جنايات مركز وادى النطرون " شروع فى قتل والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.



وتمكنت إدارة شرطة المرافق في البحيرة، من إزالة 1515 إشغالا ثابتًا ومتحركًا بشوارع المدن والمركز، وتحررت المحاضر اللازمة، تهميدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الوقائع.