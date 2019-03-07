اليوم.. عقد الملتقى الثانى لـ"الغرفة الاقتصادية المصرية-الليبية المشتركة"

يعقد اليوم الخميس في برج العرب، ملتقى الأعمال الثاني للغرفة الإقتصادية المصرية -الليبية المشتركة، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية والقنصلية الليبية بالاسكندرية والمصرف المتحد.



وقال رامز الورفلي مدير المركز الاعلامي للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إن الملتقى سيشهده حضور نخبة من رجال الأعمال الليبيين والشركات الليبية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات والمؤسسات المصرية التي لها اهتمام بالسوق الليبي، مما سيسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.



وأضاف "الورفلي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الملتقي تشاوري وسيناقش أهم المجريات الاقتصادية الليبية المصرية، بما فيها عودة العمالة المصرية الي ليبيا والاتفاقيات القديمة المتوقفة وعقد اتفاقيات جديدة تتعلق بإعادة الإعمار وتسهيلات لكل الطرفين، من حيث طرق نقل البضائع.



وأكد أن الأولوية في ليبيا دائمًا تكون للشركات والعمالة المصرية بحكم الأخوة والتجاور والعروبة.