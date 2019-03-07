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الخميس 07/مارس/2019 - 05:25 ص

تعرف على شخصية محمد رمضان فى "زلزال"

محمد رمضان في مسلسل
محمد رمضان في مسلسل زلزال
آيه عاطف
dostor.org/2543491

علمت "الدستور" من مصادر خاصة أن الفنان محمد رمضان، يجسد شخصيتي الأب والابن ضمن أحداث مسلسله الجديد "زلزال"، حيث يظهر في البداية بشخصية الأب العائد من الكويت، لتسديد أقساط الأرض التي قام بشرائها منذ فترة.

ويموت الأب في بداية المسلسل عند حدوث زلزال 1992 وذلك قبل توثيق عقد الأرض بشكل رسمي، من ثم يظهر محمد رمضان، في شخصية الابن والذي يُلقب بـ"زلزال"؛ نظرًا لأنه الناجي الوحيد من أفراد عائلته.

وأكدت "المصادر" أن "رمضان" سينتقل للعيش لدى شخص يدعى "جبريال" وسيقوم بالعمل لديه في القهوة الخاصة به، وبمرور السنوات ينتقل للعمل في الفراشة حتى يلتحق بكلية التجارة ويلتقي حلا شيحة بمرور الأحداث.

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