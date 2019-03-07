استشهاد طفل فلسطينى فى غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني، فجر اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، في حين شنت طائرات إسرائيلية 4 غارات غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل سيف الدين عماد أبوزيد (15 عامًا) استشهد متأثرًا بجراح حرجة أصيب بها شرق غزة.



وذكرت أن أبوزيد أصيب في رأسه برصاص الاحتلال مع 4 متظاهرين آخرين، مساء الأربعاء، ووصفت حالته بأنها حرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.



وقال شهود إن القوات الإسرائيلية استهدفت المتظاهرين المشاركين فيما يعرف بالإرباك الليلي شرق حي الشجاعية وأوقعت إصابات مباشرة فيهم.



إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات قرب موقع الميناء التابع لحركة حماس غرب خان يونس جنوب القطاع.