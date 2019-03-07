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الخميس 07/مارس/2019 - 03:48 ص

من أجل جدار المكسيك.. ترامب يطلب "الولاء"

من أجل جدار المكسيك..
وكالات
dostor.org/2543488

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من المنشقين في الحزب الجمهوري عدم دعم الديمقراطيين في التصويت على إلغاء إعلانه حالة الطوارئ لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال "ترامب" عبر تصريحات صحفية: "أبقوا متحدين"، وذلك قبل تصويت مجلس الشيوخ، الذي يتوقع أن ينشق فيه 4 جمهوريين وينضموا إلى الديمقراطيين في إلغاء إجراء ترامب المثير للجدل.

ورغم أن الديمقراطيين يشكلون أقلية في مجلس الشيوخ؛ إلا أن دعم الجمهوريين الأربعة لهم سيؤدي إلى تمرير القرار.

وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة "الطوارئ الوطنية"، التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

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