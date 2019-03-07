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الخميس 07/مارس/2019 - 04:23 ص

شيكابالا معجب بتجربة بيراميدز.. ويشيد بثنائى الأهلي

شيكابالا
شيكابالا
وكالات
dostor.org/2543485

أشاد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب فريق أبولون اليوناني، بتجربة نادي بيراميدز بالدوري المصري الموسم الجاري، مشيرا إلى تألق عبدالله السعيد قائد بيراميدز بشكل لافت.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز تجربة جيدة للغاية، فهو فريق يمتلك إمكانيات رائعة، قد تكون الظروف عاندتهم في بعض الوقت ولم يصبحوا منافسين بشكل قوي في المسابقة، لكن التجربة مميزة بالتأكيد".

وتابع: "لا يمكن أن يختلف أحد على مكانة عبدالله السعيد، أتمنى الموسم المقبل أن يكون معنا في نادي الزمالك، بالتأكيد أحب اللعب بجانبه، لا يمكن لنا معرفة كل الكواليس التي حدثت معه وقت رحيله من الأهلي".

وكان شيكابالا أعلن مؤخرا عودته للزمالك الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع أبولون اليوناني.

واستمر: "بالطبع حزين لعدم المشاركة مع المنتخب في أي مباراة بكأس العالم الأخير بروسيا".

واختتم: "في النادي الأهلي أحب أداء النيجيري جونيور أجايي، فهو لاعب مميز للغاية خاصة في الفترة الأخيرة، بجانب كريم نيدفيد، لقد نجح في أن يثبت نفسه بعدما كان يتعرض لنقد شديد، أنا معجب بما يقدمه وتطور مستواه مؤخرا".

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