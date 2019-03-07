سولسكاير: أظهرنا للجميع من هو مانشستر يونايتد

أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه أظهر للجميع شخصية "الشياطين الحمر" الحقيقية، مشيرًا إلى أن التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هو الحدث الأفضل في مسيرته.



وتأهل يونايتد للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-1 في إياب ثمن نهائي البطولة، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد ليصعد "الشياطين الحمر" بفضل قاعدة الهدف الاعتباري.



وقال "سولسكاير" في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أظهرنا للجميع من هو مانشستر يونايتد، وهذه هي الروح التي نعرفها عن الفريق، والجميع سعيد بهذا الفوز لأننا قدمنا مباراة كبيرة وكل شيء كان رائعا جدا، وسعيد للغاية بما قدمه اللاعبون".



وأضاف: "حقا هي ليلة لن أنساها، وهذا الحدث الأفضل في مسيرتي، لأن التأهل جاء بصعوبة، لأننا كنا الفريق الأقل حظا في الصعود للدور المقبل".



وتابع: "عملنا على تسجيل هدف مبكر وبالفعل قمنا بذلك، ويجب على اللاعبين الاستمتاع بهذه اللحظة".



واختتم: "يجب أن نكون بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولن نتنازل عن ذلك، لذا علينا تحقيق الفوز على أرسنال الأحد المقبل".



ويستضيف أرسنال نظيره يونايتد الأحد المقبل، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.