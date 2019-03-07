شيكابالا يعلن عودته للزمالك الموسم المقبل

أكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب فريق أبولون اليوناني، أنه سوف يعود لصفوف نادي الزمالك المصري بداية من الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن عقده سوف ينتهي مع ناديه اليوناني بعد شهر واحد من الآن.



وقال "شيكابالا" في تصريحات تلفزيونية: "إعاراتي لنادي أبولون اليوناني سوف تنتهي بعد شهر، وسوف أعود بعد ذلك لنادي الزمالك، أتدرب في الوقت الحالي بشكل منفرد حتى لا أفقد لياقتني البدنية وأكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية في أي وقت".



وتابع: "إن شاء الله الزمالك سوف يتوج بطلا لمسابقة الدوري الموسم الجاري، لا يجب أن يكون هناك تركيز مع الأهلي وعودته للانتصارات، بل يجب أن يغلق الفريق على نفسه ويركز في مشواره بالبطولة المحلية".



وأضاف: "في السابق كان يمكن الحديث عن أن الزمالك قد يفقد نقاطا لصالح الأهلي ويعيده للمنافسة، لكن حاليا لو هناك تركيز سنواصل الانتصارات وننجح في أن نتوج أبطالا للدوري بنهاية الموسم".



واستمر: "الفريق قادر على استكمال مشواره بقوة في الكونفيدرالية الأفريقية، سأتواجد في المدرجات المباراة المقبلة لكي أدعم الفريق في مباراة جورماهيا الكيني".



وأشاد شيكابالا بمستوى فريق الزمالك في الوقت الحالي، وأكد أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، وتحدث عن إمكانيات طارق حامد وفرجاني وساسي ومحمود عبدالمنعم "كهربا".



واختتم: "في السابق تعرض نادي الزمالك لعدد من المؤامرات حين كان متفوقًا في المنافسة والتحكيم ساعد أندية أخرى، لكن في الوقت الحالي الأمر مختلف، وأشكر رئيس الزمالك مرتضى منصور على ما يفعله".