القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 02:56 ص

نيكى ينخفض 0.65% فى بداية التعامل بطوكيو

نيكى ينخفض 0.65%
dostor.org/2543481

تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وهبط نيكي 0.65 % ليسجل 21456.88 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 % ليصل إلى 1604.85 نقطة.

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