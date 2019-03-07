نيكى ينخفض 0.65% فى بداية التعامل بطوكيو
تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وهبط نيكي 0.65 % ليسجل 21456.88 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 % ليصل إلى 1604.85 نقطة.
تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وهبط نيكي 0.65 % ليسجل 21456.88 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 % ليصل إلى 1604.85 نقطة.
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