نيكى ينخفض 0.65% فى بداية التعامل بطوكيو

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

فى مكان مجاور للفنانين المشاركين بفعاليات الدورة الـ 24 لسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، حرص مجموعة من الأطفال بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية يعشقون النحت وأمنيتهم أن يصبحوا من مشاهير هذا الفن، ...