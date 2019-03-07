اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل وسحل شاب فى بولاق الدكرور

تنظر محكمة جنايات بولاق الدكرور، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا بقتل وسحل "الشاب زين" في بولاق الدكرور.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، وعضوية المستشارين جمال رزق وهشام بشر وحسن قنديل وسكرتارية أحمد رجب.



وتضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، 11 متهما، بينهم 7 محبوسين شاركوا في قتل وسحل الشاب الضحية "زين" في شارع الثلاجة بمنطقة بولاق الدكرور، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.



وجاءت تفاصيل الواقعة، طبقا لما ورد في تحريات المباحث، أن المجني عليه أصاب طفلة تُدعى "دينا" منذ 4 سنوات بطلق ناري في العين، ما تسبّب في إصابتها بالعمى، وتُوفيت عقب الإصابة بعام واحد، بعدما تعرّضت لصعق بالكهرباء أثناء تشغيلها مروحة في الشقة.



ومنذ وفاة الطفلة، يبحث والدها عن المتسبّب في إصابتها للانتقام منه، لكن "زين" المجني عليه لم يكن في منزله، حيث كان يقضي عقوبة الحبس 4 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدّرة، وعقب خروجه من الحبس، ظل هاربا عدة أشهر، بعد معرفة أن أسرة الطفلة تترصد له، وكان يتردّد على مقهى لأحد أصدقائه في شارع الثلاجة، حتى تمكن المتهمون من الفتك به، وقتلوه وسحلوه أمام المارة أثناء صلاة الفجر.