القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
حوادث
الخميس 07/مارس/2019 - 02:41 ص

اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ"

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2543470

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ" في القضية التي حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ اسبوع

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ أقل من شهر

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ أقل من شهر

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

الآن

المجدد.. حكايات صلاح الشرنوبى عن أبطال حياته

سارق النار.. وصايا عبدالمعطى حجازي للمثقفين: تحركوا الآن وواجهوا سيطرة الإرهاب على العقول

المدهش.. أصغر فنان تشكيلى من مصابى «متلازمة داون»: «نفسى أقابل محمد صلاح»

بث مباشر.. مانشستر يونايتد وباريس سان

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

"بوتفليقة" يغادر المستشفى إلى جهة مجهولة.. ووضعه حرج

يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

ألبومات الصور

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

رياضة

سولسكاير يواصل مطاردة أرقام مدرب يونايتد السابق

خسائر مادية فادحة لريال مدريد بعد الإقصاء الأوروبى

حسنية أغادير يرتقى لوصافة الدورى المغربى

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

"بوتفليقة" يغادر المستشفى إلى جهة مجهولة.. ووضعه حرج

يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

ads
كشكول

١٢٠ طالب يشاركون في المعرض الفني للرسم بألسن سوهاج

تجارة سوهاج تحصد الدرع العام في ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الرابع للجوالة

ندوة بحاسبات الزقازيق لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

المملكة العربية السعودية ضيفة شرف المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس

التربية والتعليم تتولى تطوير معاهد رياض أطفال الإسكندرية الأزهرية

الأمصار

طرد سفير ألمانيا من فنزويلا

حملة روسية مكبرة على الجواسيس الأجانب

حال فوزه.. أكبر منافس لنتنياهو بالانتخابات يتعهد بالإنفصال عن فلسطين

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

صحيفة بريطانية تكشف أضرار الأطعمة الجاهزة على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎