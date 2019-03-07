اليوم.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ"

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ" في القضية التي حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.



ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد



وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص.