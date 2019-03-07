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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 06:55 ص

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019
دعاء أبو العزم
dostor.org/2543469

استقرت أسعار صرف الدولار، خلال بداية التعاملات الصباحية، لدى شركات الصرافة، اليوم الخميس الموافق 7/ 3/ 2019، وسجل سعر الدولار 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، فيما استقر في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، سجل سعر العملة الأمريكية 17.58 جنيه للشراء، و17.64 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.58 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

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