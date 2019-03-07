اليوم.. الشاعر ياسر الزيات فى ضيافة منتدى عفيفى مطر

يحل الشاعر ياسر الزيات٬ ضيفًا على منتدى عفيفي مطر للثقافة والفنون٬ بأتيليه ضي في المهندسين٬ ولقاء مفتوح لمناقشة ديوانه "طفولتي الموجزة" الصادر مؤخرًا عن دار ميريت للنشر٬ وذلك في السادسة مساء اليوم الخميس.



ويشارك في مناقشة الديوان كلا من الشاعران: أسامه جاد وعمر شهريار ويدير النقاش الشاعر أسامة الحداد.



ومما جاء في الديوان نقرأ:

قلت كل شيئ عن حياتي

ولكنني لم أحك لأحد أبدا عن

الشبح الذي رأيته.

رأيته تحت السلم في البيت

الكبير٬ في الظلام الذي يختبئ من

النهار.

وأدركت الآن٬ الآن فقط أدركت

كم كان خائفا من الطفل الخائف.