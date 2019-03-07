وزير الأوقاف: دعوة الجماعة الإرهابية للإضرار بالوطن أسوأ أنواع الخيانة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعوة بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا وصورته في الداخل أو الخارج، وقيام المفسدين في الأرض منهم باستهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق افتراء على الله ورسوله، كل ذلك فضلًا عن كونه إجرامًا وإثمًا كبيرًا فإنه يعد من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية، لافتًا إلى أن من هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة.



وقال "جمعة"، في تصريحات صحفية له، إنه يجب التعامل معهم ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى الحسم، حتى نستأصل شأفة الإرهاب الغادر ونقتلعه من جذوره، ونخلص البشرية كلها من شروره وآثامه.



وشدد "جمعة" على ضرورة التعامل بنفس القوة والحسم مع كل من يروج لهذه الدعوات بأي طريق كان، مؤكدًا أن التستر على أي من هذه العناصر خيانة للدين والوطن، أما التمكين لأي من هذه العناصر في أي مفصل من مفاصل الدولة فهو جريمة كبرى في حق الوطن.