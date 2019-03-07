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الخميس 07/مارس/2019 - 06:35 ص

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

وفاة طفلة فى مستشفى
وفاة طفلة فى مستشفى بدار السلام.. ووالدها يتهم طليقته بتعذيبها
وكالات
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أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حالة من الجدل، وألمح لإمكانية مغادرة قلعة "حديقة الأمراء"، بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الـ16.

وخسر سان جيرمان على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3-1، بعد أن فاز ذهابا 0-2، ليودع البطولة باستقبال هدف أكثر على ملعبه.

"نيمار" الذي غاب عن المباراتين للإصابة علق على الخروج الأوروبي، اكتفى بالتعليق بكلمة وحيدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "وداعًا".

وتفاعل المتابعون مع تغريدة "نيمار"، إذ اعتبروها إشارة واضحة منه لاقتراب رحيله عن الفريق الذي انضم إليه قبل عامين من أجل تحقيق مجد شخصي معه.

يذكر أن "نيمار" كان حاضرًا في ملعب مباراة الإياب لمساندة فريقه، ووضح عليه التأثر بالخسارة وتوديع البطولة.

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