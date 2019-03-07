نتفليكس يقدم "مفاجأة أدبية" طال انتظارها

قالت شركة نتفليكس، أمس الأربعاء، إنها ستعرض رواية "مئة عام من العزلة" للكاتب الكولومبي غابرييل جارسيا ماركيز للمرة الأولى في مسلسل باللغة الإسبانية.



وسيكون أبنا ماركيز منتجين منفذين للمسلسل الذي سيجري تصويره في كولومبيا مسقط رأس الكاتب الراحل.



وقالا في بيان، إن الروائي الحائز على جائزة نوبل، الذي توفي عام 2104، عارض لسنوات بيع حقوق الرواية.



وأضافا أن الوقت لن يكون أفضل من الآن لجذب مشاهدة عالمية استثنائية توفرها نتفليكس للمسلسل.



ونشر ماركيز روايته العالمية مئة عام من العزلة عام 1967، وطبع منها قرابة الثلاثين مليون نسخة، وترجمت إلى 30 لغة.