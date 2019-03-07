القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
عالم
الخميس 07/مارس/2019 - 01:20 ص

ترامب يلغى إصدار تقرير سنوى يكشف ضحايا غارات الطائرات بدون طيار

ترامب يلغى إصدار
وكالات
dostor.org/2543419

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إجراءً ملزما للحكومة الأمريكية بنشر تقرير سنوي بعدد القتلى في الغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار أو أي عمليات مكافحة إرهاب أخرى خارج مناطق الحرب حول العالم.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم تقديم تفسير لهذا التغيير في السياسة لكن إدارة ترامب تخطط لتلك الخطوة منذ شهور.

وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض لم ينشر العام الماضي التقرير غير السري الذي يكشف تفاصيل عدد الضربات الجوية الأمريكية ضد الأهداف الإرهابية وعدد المسلحين والمدنيين الذين لقوا حتفهم جراء تلك الغارات لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تواجه موعدا نهائيا لإصدار التقرير في أول مايو.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كلف بإصدار التقرير السنوي في أمر تنفيذي بتاريخ يوليو 2016 بعد سنوات من الانتقادات التي واجهتها إدارته لاستخدامها المستمر "بشكل غير شفاف" للطائرات بدون طيار ضد الجماعات الإرهابية في بعض الدول.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ترامب بإبطال التقرير السنوي للخسائر وعدد الغارات الجوية لا يؤثر على قانون عسكري كبير مرره الكونجرس العام الماضي بإصدار وزارة الدفاع الأمريكية تقرير بخسائر المدنيين على يد الجيش الأمريكي إلا أن قرار ترامب سيتيح لوزير الدفاع الإبقاء على تقرير وزارته سرا إذا ارتأى أن نشره سيشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"

منذ يومين

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ 3 أيام

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

منذ 4 أيام

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ اسبوع

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

الآن

سارق النار.. وصايا عبدالمعطى حجازي للمثقفين: تحركوا الآن وواجهوا سيطرة الإرهاب على العقول

المدهش.. أصغر فنان تشكيلى من مصابى «متلازمة داون»: «نفسى أقابل محمد صلاح»

بث مباشر.. مانشستر يونايتد وباريس سان

الذهب يرتفع عند التسوية لأول مرة بـ 8 جلسات

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

"بوتفليقة" يغادر المستشفى إلى جهة مجهولة.. ووضعه حرج

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

ألبومات الصور

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

رياضة

خسائر مادية فادحة لريال مدريد بعد الإقصاء الأوروبى

حسنية أغادير يرتقى لوصافة الدورى المغربى

فالفيردى يقلل من أهمية كأس كتالونيا

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

"بوتفليقة" يغادر المستشفى إلى جهة مجهولة.. ووضعه حرج

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

ads
كشكول

١٢٠ طالب يشاركون في المعرض الفني للرسم بألسن سوهاج

تجارة سوهاج تحصد الدرع العام في ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الرابع للجوالة

ندوة بحاسبات الزقازيق لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

المملكة العربية السعودية ضيفة شرف المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس

التربية والتعليم تتولى تطوير معاهد رياض أطفال الإسكندرية الأزهرية

الأمصار

طرد سفير ألمانيا من فنزويلا

حملة روسية مكبرة على الجواسيس الأجانب

حال فوزه.. أكبر منافس لنتنياهو بالانتخابات يتعهد بالإنفصال عن فلسطين

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

صحيفة بريطانية تكشف أضرار الأطعمة الجاهزة على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎