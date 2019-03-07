اختيار نمساوى قاضيًا بمحكمة العدل الأوروبية فى لكسمبورج

قام ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، باعتماد تعيين ٣ قضاة جدد للمحاكم الأوروبية.



وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان لها أمس، إنه تم تعيين القاضي النمساوي أندرياس كومن لمحكمة العدل الأوروبية ورامونا فيرندو وتولا بيني من فنلندا وبولندا للمحكمة الأوروبية العامة.



وأشار البيان إلى أن وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل وجهت التهنئة للقضاة الثلاثة وبالأخص القاضي النمساوي وهو رجل قانون بارز متمنية له التوفيق في عمله الجديد في لكسمبورج.