تنفيذ 1103 أحكام قضائية وضبط 5 قطع سلاح نارى بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في تنفيذ 1103 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 5 قطع سلاح ناري غير مرخص بحوزة عدد من المتهمين.



كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن في تنفيذ 1103 أحكام قضائية متنوعة، من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



كما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بإشراف العقيد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية من ضبط 5 قطع سلاح ناري فرد خرطوش ورصاص محلية الصنع غير مرخصة و11 طلقة حية متنوعة.

