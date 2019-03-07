الحوثيون يستولون على حوافز المعلمين

قالت مصادر يمنية إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران استبعدت الألاف من المعلمين والمعلمات من استحقاقات صرف الحافز المالي المقدم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وبإشراف منظمة اليونيسيف.



وأكدت مصادر تربوية في صنعاء، أن الحوثيين قاموا بإدراج المتطوعين والمتطوعات من الموالين لهم بديلًا عن هؤلاء المعلمين.



وقالت المصادر إن المستبعدين معلمون اضطروا للنزوح إلى محافظات أخرى هربًا من بطش الحوثيين، بالإضافة إلى مئات المعلمين والمعلمات المضربين عن التدريس منذ بداية العام الجاري احتجاجًا على مصادرة ونهب المتمردين لحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرواتب منذ أكثر من ثلاثة أعوام.