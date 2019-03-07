تحرير 3 ألاف و876 مخالفة مرورية وضبط 7 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

تمكنت حملة مرورية مكبرة بالمنيا من تحرير 3 ألاف و876 مخالفة مرورية، وضبط 7 سائقين يتعاطون مخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.



كانت حملة مرورية مكبرة أشرف عليها العميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا، تمكنت من تحرير 3 ألاف و876 مخالفة مرورية مختلفة من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة.



كما تم ضبط 7 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بعد تحليل عينة 68 سائقا، في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة، بينما امتنع سائق واحد عن إجراء التحليل.