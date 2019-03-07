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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 12:54 ص

أسهم أوروبا تتراجع لخسائر قطاع السيارات

أسهم أوروبا تتراجع
وكالات
dostor.org/2543396

تعثرت سوق الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، بفعل نتائج ضعيفة من قطاع السيارات الذي يعاني من مشاكل وعلامات على انحسار ثقة المستثمرين في اتجاه صعودي دفع الأسهم للصعود هذا العام.

وفشلت طفرة للأسهم الصينية بدعم من آمال لمحفزات جديدة في الامتداد إلى التعاملات الأوروبية؛ حيث تراجع المؤشر "ستوكس 600" من أعلى مستوياته في خمسة أشهر، لينهي الجلسة على انخفاض طفيف.

وحسب "رويترز"، هبطت أسهم شركات صناعة السيارات، بعد أن حذرت شركة "شافلر" الألمانية لمكونات السيارات من بيئة أعمال "صعبة للغاية" في 2019، وقالت إنها ستجرى إعادة هيكلة، وهو ما دفع أسهمها للهبوط 6.2%.

وتراجع مؤشر القطاع 0.9% مع تراجع أسهم "دايملر" و"بي.إم.دبليو" و"فولكسفاجن" دافعة المؤشر "داكس" الألماني، ليغلق منخفضًا 0.3%.

وقال متعاملون إن أسهم شركات السيارات تضررت أيضًا من مقالة في صحيفة "هاندلسبلات" تقول إن المفوضية الأوروبية تجهز لغرامات على مصنعي السيارات الألمان في تحقيق جار يتعلق بمكافحة الاحتكار.

ولقيت السوق دعمًا من نتائج إيجابية من قطاع التكنولوجيا.

وصعد سهم "لوجيتك" 2.2% الى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن ترتفع مبيعاتها السنوية بنسبة مئوية في النصف الأعلى من خانة الآحاد في السنة المالية المقبلة المنتهية في مارسآذار 2020، في حين قفز سهم "ديالوج" لأشباه الموصلات 2.2%.

وارتفع مؤشر أسهم بنوك منطقة "اليورو" 0.2% مع تجدد الحديث عن أن البنك المركزي الأوروبي، سيمضي قدمًا في جولة جديدة من قروضه الرخيصة جدًا للبنوك، والتي قد يعلن عنها أو يجرى التلميح إليها في اجتماع البنك المركزي، الخميس.

وجاءت أسهم البنوك الإيطالية التي استخدمت الحصة الأكبر من الجولة السابقة لقروض البنك المركزي الرخيصة، في مقدمة الرابحين مع صعودها 0.9%.

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