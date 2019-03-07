18 مارس.. "تاريخ وفلسفة النسوية" بمكتبة مصر الجديدة

تقيم مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ ندوة بعنوان "تاريخ وفلسفة النسوية: حقوق الانسان مدخلا لحقوق المرأة"٬ وذلك في السادسة مساء الاثنين 18 مارس.



تأتي الندوة فى إطار الاحتفال بعيد الأم واليوم العالمى للمرأة٬ وتحاضر فيها الإذاعية والكاتبة رباب كمال٬ وتدير اللقاء الناشرة بيسان عدوان.



للنسوية تاريخ من أمد بعيد حتى قبل ظهور مصطلح النسوية، وهو مصطلح من المنظور البحثي والأكاديمي قد ُيقدم بعدة أوجه مختلفة، ما بين النسوية الدينية أو السلطوية أو الثورية. كما أن النسوية قد انبثقت عن بعض المفاهيم الاشتراكية كذلك، كما أن هناك نسوية أخرى رافضة لحقوق المرأة وهذا قد ينتج عن أسباب ثقافية ومجتمعية.



من خلال الندوة سيتم عرض وتناول أهم محطات في هذا تاريخ النساء الحقوقي سواء في الغرب أو الشرق الأقصى أو أفريقيا مع سرد بعض المقاربات في منطقتنا الناطقة بالعربية، للوقوف على أبرز التحديات التي واجهت حقوق النساء والتي لطالما تم التعامل معها كونها حقوق فئوية، ولهذا يتم تناول حقوق الإنسان مدخلا لحقوق المرأة.