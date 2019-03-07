"صندوق أبوظبى" يمول مشروعات تنموية فى 88 دولة بـ22 مليار دولار

ألقى محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في مجلس البطين، محاضرة بعنوان "ريادة وتنمية مستدامة"، نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.



وتأتي المحاضرة حرصًا من شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي على تعميم المعرفة، وتعميق الوعي لدى الجمهور بقضايا المجتمع، وإبراز الدور الرائد الذي تقوم به مختلف الجهات، تحقيقًا لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز المعرفة بدور المؤسسات الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.



واستهل محمد سيف السويدي المحاضرة، بتقديم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على توجيهاته السامية وجهوده الدؤوبة في دعم العمل التنموي العالمي، ومساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما مكن الإمارات من تبوء مكانة ريادية في حجم المساعدات الإنمائية؛ حيث جاءت الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية على مستوى دول العالم، خلال خمسة أعوام متتالية.



وقال "السويدي": إنه لا يمكننا الحديث عن صندوق "أبوظبي للتنمية"، وإنجازاته على مدى 47 عامًا دون ذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أدرك ببصيرته الثاقبة أهمية تأسيس الصندوق لمساعدة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يذكر في كل مرة أن العطاء الإماراتي غير مشروط، ولا يرتبط بالعرق، أو الطائفة، أو الديانة، أو المنطقة الجغرافية، بل يركز على بناء الإنسان وتوفير جميع السبل للارتقاء بمستوى حياته، فكان هذا النهج الذي تبناه الصندوق في سياسته في تمويل المشاريع التنموية في مختلف الدول، وهو كذلك يمثل أعلى قيم التسامح التي تتبناها الإمارات.



وأضاف محمد سيف السويدي، أن صندوق "أبوظبي للتنمية" تأسس في عام 1971، كمؤسسة مالية تنموية تهدف إلى مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أسهم الصندوق وعلى مدى أكثر من أربعة عقود ونصف في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجتمعات الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.