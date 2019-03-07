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الخميس 07/مارس/2019 - 07:20 ص

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

تحديد موعد نهائى
وكالات
dostor.org/2543383

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم يوم 18 أبريل المقبل، موعدًا للمباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بمدينة العين الإماراتية.

وفاز النجم الساحلي التونسي على أرضه بهدف دون رد على المريخ السوداني، في ذهاب الدور قبل النهائي الشهر الماضي بينما يلتقي الهلال السعودي مع غريمه المحلي أهلي جدة في ذهاب نفس الدور يوم 17 من مارسآذار الجاري.

وسيستقبل المريخ خصمه التونسي في أم درمان بلقاء الإياب يوم 29 من الشهر الجاري.

وذكر حساب الاتحاد العربي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الهلال سيلعب ضد الأهلي في الإياب في جدة يوم 15 أبريل، أي قبل 3 أيام من المباراة النهائية.

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