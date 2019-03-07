تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم يوم 18 أبريل المقبل، موعدًا للمباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بمدينة العين الإماراتية.



وفاز النجم الساحلي التونسي على أرضه بهدف دون رد على المريخ السوداني، في ذهاب الدور قبل النهائي الشهر الماضي بينما يلتقي الهلال السعودي مع غريمه المحلي أهلي جدة في ذهاب نفس الدور يوم 17 من مارسآذار الجاري.



وسيستقبل المريخ خصمه التونسي في أم درمان بلقاء الإياب يوم 29 من الشهر الجاري.



وذكر حساب الاتحاد العربي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الهلال سيلعب ضد الأهلي في الإياب في جدة يوم 15 أبريل، أي قبل 3 أيام من المباراة النهائية.