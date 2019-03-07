وفاة طفلة فى مستشفى بدار السلام.. ووالدها يتهم طليقته بتعذيبها

كثف رجال مباحث دار السلام من جهودهم لكشف ملابسات واقعة وفاة طفلة بعد دخولها المستشفى، واتهم والدها طليقته بتعذيب الطفلة، والتسبب فى وفاتها، وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طفلة عمرها 4 سنوات، مصابة بكسر فى الرأس، مع وجود إصابات بمختلف أنحاء الجسم.



وقالت والدتها: "إنها تعرضت لحادث مروري، حيث صدمها توك توك، ولكن والد الطفلة اتهم والدتها التى انفصلت عن منذ فترة بتعذيبها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة".