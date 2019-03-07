القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
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الخميس 07/مارس/2019 - 12:19 ص

فحص 463 ألف مواطن خلال 6 أيام ضمن "100 مليون صحة" بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية _حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2543371

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص عدد ٤٦٣٤٥٣ مواطنا مع نهاية اليوم السادس من مبادرة "100 مليون صحة" بمحافظة الغربية، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة ١٤٠% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55،356 ألف مواطن.

والجدير بالذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3،3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

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