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اقتصاد
الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:35 م

تراجع مؤشرات الأسهم فى ألمانيا بختام جلسة اليوم

تراجع مؤشرات الأسهم
dostor.org/2543370

تراجعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا عند نهاية جلسة اليوم الأربعاء، وسُجلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا، النقل والخدمات اللوجستية والأدوية والرعاية الطبية.

وعند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على انخفاض عند 0.28%، بينما مؤشر MDAX هبط بنحو 0.13% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ضعُف بنحو 0.66%.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم دويتشي بانك اي جي (DE:DBKGn)، الذي ارتفعت قيمته 1.35% أو 0.109 نقطة وبلغ سعره 8.172 عند الإغلاق.

في المقابل، سهم منشينر رَك إيه جي (DE:MUVGn) واصل ارتفاعه عند 0.43% أو 0.90 نقطة وأغلق عند سعر 209.80، في حين سهم Adidas AG (DE:ADSGN)‎ زاد 0.42% أو 0.90 نقطة بسعر 217.60 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم فريسينيوس ميد اند كجاا اس تي (DE:FMEG) منخفضا عند 2.04% أو 1.400 نقطة وتداول عند مستويات 67.240 عند الإغلاق. سهم انفينيون تكنولوجيز اي جي (DE:IFXGn) تراجع بمقدار 1.81% أو 0.360 نقطة عند سعر 19.540، أما سهم Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG)‎ أغلق على هبوط عند 1.50% أو 0.340 نقطة بسعر 22.270.

ومن جهة أخرى، كان الأداء الأفضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Zalando SE (DE:ZALG)‎، الذي ارتفع بمقدار 4.28% عند سعر 34.13، Brenntag AG (DE:BNRGn)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 3.50% وأغلق عند مستويات 45.800، وكذلك سهم Salzgitter AG (DE:SZGG)‎ صعد نحو 1.91% وأنهى تداولاته عند سعر 28.330.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Schaeffler AG Pref (DE:SHA_p)‎، الذي سقط بنسبة 6.23% وأغلق جلسته عند سعر 7.53، سهم Siltronic AG (DE:WAFGn)‎، الذي فقد 4.49% عند سعر 82.880 وسهم Morphosys AG O.N. (DE:MORG)‎، الذي ضعُف بنسبة 3.59% واختتم عند سعر 89.9500 جلسة اليوم في البورصة.

ومن جهة أخرى، كان الأداء الأفضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم Nordex SE (DE:NDXG)‎، الذي ارتفع بمقدار 2.71% عند سعر 11.755، Dialog Semiconductor (DE:DLGS)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 2.17% وأغلق عند مستويات 26.8800، وكذلك سهم Cancom AG (DE:COKG)‎ صعد نحو 1.68% وأنهى تداولاته عند سعر 37.520.

من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Medigene (DE:MDG1k)‎، الذي سقط بنسبة 7.13% وأغلق جلسته عند سعر 8.660، سهم Siltronic AG (DE:WAFGn)‎، الذي فقد 4.49% عند سعر 82.880 وسهم Morphosys (DE:MORG)‎، الذي ضعُف بنسبة 3.59%، واختتم عند سعر 89.950 جلسة اليوم في البورصة.

عدد الأسهم الأكثر انخفاضًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 399 مقابل 288، في حين 92 بقى دون تغيير.

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