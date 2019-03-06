مشاهدة الشوط الثانى kora online بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الان

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "كيفية تجنب أضرار المحمول "، بمدرسة ممدوح سالم الثانوية بنات، للتوعية بأضرار التكنولوجيا وكيفية ...