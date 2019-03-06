مشاهدة الشوط الثانى kora online بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الان
يستضيف ملعب حديقة الأمراء بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 6/3/2019 بدون تقطيع |دورى ابطال اوروبا اونلاين hd الشوط الثانى بث حصري رابط متعدد السرعات لأصحاب الباقات الضعيفة
فى تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية و12بتوقيت الإمارات تذاع مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (بث مباشر) اليوم كورة ستار korastar
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