موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم بدوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1.

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد في العاشرة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1.