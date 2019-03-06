نايمكس يتراجع عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

تراجع سعر الخام الأمريكي "نايمكس" عند تسوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع قفزة مخزونات الخام بالولايات المتحدة، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 7.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.



فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع واردات الخام الأمريكية من أدنى مستوى في نحو 23 عامًا



ومن جانبها خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل بفعل تباطؤ اقتصاد أوروبا والصين.



وعلى الجانب الآخر، فإن منظمة أوبك وحلفاءها مستمرون في خفض الإنتاج لديهم وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.



وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.6% عند 56.22 دولار للبرميل.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو هامشيًا بنحو 0.07% إلى 65.90 دولار للبرميل





