السعودية تعلن موعد طرح أرامكو للاكتتاب

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، مساء اليوم الأربعاء، عن طرح "أرامكو" وشركاتها للاكتتاب خلال عامين.



وأكد الوزير السعودي في تصريحات له اليوم أن "الصناعة في المملكة ستشهد مزيد من الاستثمارات في القريب العاجل"، وذلك وفق صحيفة "الوطن" السعودية.



وأشار "الفالح" إلى أن السعودية تبني مصنع للنحاس والعوازل مما يؤهلها للدخول في صناعة السيارات الكهربائية.



وأثار طرح مجموعة أرامكو النفطية وأكبر شركة نفط على مستوى العالم الكثير من الجدل داخل المملكة، حيث تبلغ قيمة الشركة حوالي 2 تريليون دولار أو أكثر.



وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تعهد في السابق بأن يكون الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو بحلول عام 2021.