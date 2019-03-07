القاهرة : الخميس 07 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
الأبراج اليوم
الخميس 07/مارس/2019 - 07:37 ص

حظك اليوم الخميس 7 مارس 2019 لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم الخميس
غادة موسى
dostor.org/2543340

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: تحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئة.
عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.
صحيًا: راع ظروفك الصحية ولا تجازف باستقرار وضعك النفسي، وكن هادئًا قدر المستطاع واختر مكانًا هادئًا ترتاح فيه من كل ما يسبب لك الإزعاج.

الثور
مهنيًا: التزم مكانك ووضعك من دون تغييرات على الصعيد المهني، ولا تباشر عملًا جديدًا ولا ترتبط بعقد مهني ولا تتحمس ولا تنفعل.
عاطفيًا: لا تتسرع في إصدار الأحكام على الشريك، بل امنحه الفرصة للدفاع عنه نفسه وتبرير موقفه حتى تحافظ على حبكما.
صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي له فاعلية أكبر من النظام الغذائي الذي تتبعه حتى تحصل على النتيجة المرجوة وتفقد المزيد من الوزن.

الجوزاء
مهنيًا: لا تتوقف عند العراقيل بل سر إلى الإمام، صوِّب بوصلتك بمهارة وسوف تبلغ هدفك، وتتقدم بفكرة جديدة أو بمشروع يفتح أمامك آفاقًا متعددة.
عاطفيًا: تجد نفسك قادرًا على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة العاطفية منطلقًا من أسس متينة وسليمة، وتطرح أفكارًا وحلولًا لمشاكل صعبة.
صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك هذا اليوم، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.

السرطان
مهنيًا: يسجل هذا اليوم مهمًا بالنسبة إليك هو دخول كوكب أورانوس إلى الثور، ويكون أكثر ملاءمة لك من مكوثه سبع سنوات في برج الحمل.
عاطفيًا: يترجم الحب بحماسة للعمل أو لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من المشاعر السعيدة.
صحيًا: تمر بيوم متشنج ينعكس توترًا شديدًا في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.

الأسد
مهنيًا: يدخل أورانوس إلى الثور، فيفتتح دورة من المعاكسات الفلكية يمكن أن تعرقل الكثير من المشاريع التي تنوي تنفيذها في القريب العاجل.
عاطفيًا: تعمد إلى تغيير الكثير من عاداتك الحياتية والغرامية، مبتعدًا عن كل ما هو اصطناعي وغير طبيعي.
صحيًا: إن تناول وجبة إفطار مناسبة هي واحدة من أهم الممارسات الصحية الجيدة خاصة إذا كنت تحاول خسارة الوزن.

العذراء
مهنيًا: يدخل أورانوس برج الثور ويفتتح دورة فلكية تمتد سبع سنوات تكون أكثر وعدًا لك ومناسبة للتطوير والتجديد.
عاطفيًا: تتسارع الأحداث وتتلاحق الأخبار، تتوافر لك فرص حسنة وتطمئن إلى وضعك العاطفي وتحصل على كل ما تحتاج اليه من الثقة ومن دعم للطموحات والأمان.
صحيًا: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك آلامًا في الظهر، حاول الخروج مرارًا طويلة لتتخلص من هذه الآلام.

الميزان
مهنيًا: يخرج كوكب أورانوس من برج الحمل، ويدخل إلى برج الثور، فيعفيك من بعض المعاكسة التي استمرت سنوات وأقلقت راحتك في بعض الأحيان.
عاطفيًا: عليك أن تبدأ صفحة جديدة وناصعة مع الشريك، والاتفاق على تحديد جلسة حوار تناقشان خلالها الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في وجهات النظر ثم إلى الخلاف.
صحيًا: انتبه لصحتك وابتعد عن الإرباك والتعقيد، واحذر الفشل ولا تنفعل أمام التحديات.

العقرب
مهنيًا: تعرف بعض التوتر بما يخصّ علاقاتك الداخلية، وبعض سوء التفاهم مع أحد الزملاء، وقد تجد نفسك مضغوطًا بين الواجبات العائلية والشؤون المهنية.
عاطفيا: لا تحاول إحراج الشريك، لأن عواقب ذلك قد لا تحتمل، وإذا تداركت الأمور سريعًا فستلاحظ قريبًا ارتفاعًا في منسوب الرومانسية، فهذه طبيعة الشريك الحقيقية.
صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك مواظبتك على التمارين الرياضية، فهي العنوان الأهم لتبقى في أتم صحة وعافية.

القوس
مهنيًا: تُشغَل بتنظيم وضعك المالي، وتسعى إلى تمويل مشروع أو طلب قرض ما، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.
عاطفيًا: إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية.
صحيًا: تتوصل أخيرًا إلى السيطرة على ردات فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها، كل هذا يعيك إليك توازنك الذي يؤثر مباشرة في ضعك الصحي.

الجدي
مهنيًا: ينتقل كوكب أورانوس إلى برج الثور فيخدم مصالحك أكثر ولمدة سبع سنوات، بعد أن كان في الحمل يعاكسك ولسبع سنوات ماضية أيضًا.
عاطفيًا: عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا، ثم يبشرك أحدهم بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار.
صحيًا: كثرة الفوضى والضجيح حولك يزعجانك إلى أقصى حد ويوتران أعصابك، لذا حاول الانتقال إلى مكان يخيم عليه الهدوء وتجد فيه راحتك.

الدلو
مهنيًا: يدخل كوكب أورانوس إلى برج الثور ليعاكسك ويعيد إلى الأذهان مشكلة قديمة طرأت في السنة الماضية، وتتحرر من ضغوط وتجد حلًا أو تتجه نحو جديد.
عاطفيًا: تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة بينك وبين الشريك، لكنك سرعان ما تتراجع عنه لأنك اتخذته في لحظة غضب.
صحيًا: يجب أن تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى الطويل.

الحوت
مهنيًا: يدخل أورانوس إلى برج الثور ليوفر لك طاقة جديدة ويجعل منك أكثر جرأة من السابق وأقل خجلًا.
عاطفيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ حياتك العاطفية الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي، فلا تقف ساكنًا، بل بادر إلى تحسين أدائك.
صحيًا: انتبه إلى حوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها، وعليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والعمل على الرفيه عن نفسك.

اقرأ أيضًا
منذ سنة

من برجها.. دليلك الشامل للتعامل مع حماتك

منذ سنة

كيف تتعامل مع المواقف المحرجة؟.. اعرف من برجك

منذ سنة و نصف

«صابر ع اللي بيجرالي».. أبراج بتستحمل كتير

الآن

نتنياهو:‭ ‬البحرية الإسرائيلية قد تتحرك ضد تهريب إيران للنفط

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

تعرف على شخصية محمد رمضان فى "زلزال"

شيكابالا معجب بتجربة بيراميدز.. ويشيد بثنائى الأهلي

ads
الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ألبومات الصور

320 رائدة اجتماعية فى ندوة المشاركة السياسية ببنى سويف.. صور

بالصور.. أطفال ينفذون معرضًا للفن التشكيلى في "سمبوزيوم أسوان للنحت"

"كيفية تجنب أضرار المحمول".. ندوة بغرب الإسكندرية (صور)

جمعية الأسر المنتجة ببني سويف تعقد لقائها الأول

رياضة

تحديد موعد نهائى كأس زايد للأندية الأبطال

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

شيكابالا معجب بتجربة بيراميدز.. ويشيد بثنائى الأهلي

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

التنظيم والإدارة: الوزراء وافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

أسعار الدولار اليوم الخميس 7/ 3/ 2019

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

نيمار يلمح لمغادرة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبى

ads
كشكول

١٢٠ طالب يشاركون في المعرض الفني للرسم بألسن سوهاج

تجارة سوهاج تحصد الدرع العام في ختام المهرجان الكشفي والإرشادي الرابع للجوالة

ندوة بحاسبات الزقازيق لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

المملكة العربية السعودية ضيفة شرف المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس

التربية والتعليم تتولى تطوير معاهد رياض أطفال الإسكندرية الأزهرية

الأمصار

طرد سفير ألمانيا من فنزويلا

حملة روسية مكبرة على الجواسيس الأجانب

حال فوزه.. أكبر منافس لنتنياهو بالانتخابات يتعهد بالإنفصال عن فلسطين

الكويت تعلن منع إصدار رخص قيادة للمؤذنين والممرضين

"أردوغان" يستغل مرتزقة لتنفيذ اغتيالات ضد معارضيه

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

جدل بعد تصنيف فوربس لكايلي جينر "مليارديرة عصامية"

برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

الصحة

صحيفة بريطانية تكشف أضرار الأطعمة الجاهزة على الصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎