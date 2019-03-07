حظك اليوم الخميس 7 مارس 2019 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: تحاول تعزيز وضعك المالي وربما تواجه بعض التقلبات على هذا الصعيد من خلال فواتير طارئة.

عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، ويسدي لك النصائح التي تستفيد منها.

صحيًا: راع ظروفك الصحية ولا تجازف باستقرار وضعك النفسي، وكن هادئًا قدر المستطاع واختر مكانًا هادئًا ترتاح فيه من كل ما يسبب لك الإزعاج.



الثور

مهنيًا: التزم مكانك ووضعك من دون تغييرات على الصعيد المهني، ولا تباشر عملًا جديدًا ولا ترتبط بعقد مهني ولا تتحمس ولا تنفعل.

عاطفيًا: لا تتسرع في إصدار الأحكام على الشريك، بل امنحه الفرصة للدفاع عنه نفسه وتبرير موقفه حتى تحافظ على حبكما.

صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي له فاعلية أكبر من النظام الغذائي الذي تتبعه حتى تحصل على النتيجة المرجوة وتفقد المزيد من الوزن.



الجوزاء

مهنيًا: لا تتوقف عند العراقيل بل سر إلى الإمام، صوِّب بوصلتك بمهارة وسوف تبلغ هدفك، وتتقدم بفكرة جديدة أو بمشروع يفتح أمامك آفاقًا متعددة.

عاطفيًا: تجد نفسك قادرًا على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة العاطفية منطلقًا من أسس متينة وسليمة، وتطرح أفكارًا وحلولًا لمشاكل صعبة.

صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك هذا اليوم، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.



السرطان

مهنيًا: يسجل هذا اليوم مهمًا بالنسبة إليك هو دخول كوكب أورانوس إلى الثور، ويكون أكثر ملاءمة لك من مكوثه سبع سنوات في برج الحمل.

عاطفيًا: يترجم الحب بحماسة للعمل أو لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من المشاعر السعيدة.

صحيًا: تمر بيوم متشنج ينعكس توترًا شديدًا في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.



الأسد

مهنيًا: يدخل أورانوس إلى الثور، فيفتتح دورة من المعاكسات الفلكية يمكن أن تعرقل الكثير من المشاريع التي تنوي تنفيذها في القريب العاجل.

عاطفيًا: تعمد إلى تغيير الكثير من عاداتك الحياتية والغرامية، مبتعدًا عن كل ما هو اصطناعي وغير طبيعي.

صحيًا: إن تناول وجبة إفطار مناسبة هي واحدة من أهم الممارسات الصحية الجيدة خاصة إذا كنت تحاول خسارة الوزن.



العذراء

مهنيًا: يدخل أورانوس برج الثور ويفتتح دورة فلكية تمتد سبع سنوات تكون أكثر وعدًا لك ومناسبة للتطوير والتجديد.

عاطفيًا: تتسارع الأحداث وتتلاحق الأخبار، تتوافر لك فرص حسنة وتطمئن إلى وضعك العاطفي وتحصل على كل ما تحتاج اليه من الثقة ومن دعم للطموحات والأمان.

صحيًا: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية، وكثرة الجلوس تسبب لك آلامًا في الظهر، حاول الخروج مرارًا طويلة لتتخلص من هذه الآلام.



الميزان

مهنيًا: يخرج كوكب أورانوس من برج الحمل، ويدخل إلى برج الثور، فيعفيك من بعض المعاكسة التي استمرت سنوات وأقلقت راحتك في بعض الأحيان.

عاطفيًا: عليك أن تبدأ صفحة جديدة وناصعة مع الشريك، والاتفاق على تحديد جلسة حوار تناقشان خلالها الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في وجهات النظر ثم إلى الخلاف.

صحيًا: انتبه لصحتك وابتعد عن الإرباك والتعقيد، واحذر الفشل ولا تنفعل أمام التحديات.



العقرب

مهنيًا: تعرف بعض التوتر بما يخصّ علاقاتك الداخلية، وبعض سوء التفاهم مع أحد الزملاء، وقد تجد نفسك مضغوطًا بين الواجبات العائلية والشؤون المهنية.

عاطفيا: لا تحاول إحراج الشريك، لأن عواقب ذلك قد لا تحتمل، وإذا تداركت الأمور سريعًا فستلاحظ قريبًا ارتفاعًا في منسوب الرومانسية، فهذه طبيعة الشريك الحقيقية.

صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك مواظبتك على التمارين الرياضية، فهي العنوان الأهم لتبقى في أتم صحة وعافية.



القوس

مهنيًا: تُشغَل بتنظيم وضعك المالي، وتسعى إلى تمويل مشروع أو طلب قرض ما، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.

عاطفيًا: إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية.

صحيًا: تتوصل أخيرًا إلى السيطرة على ردات فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها، كل هذا يعيك إليك توازنك الذي يؤثر مباشرة في ضعك الصحي.



الجدي

مهنيًا: ينتقل كوكب أورانوس إلى برج الثور فيخدم مصالحك أكثر ولمدة سبع سنوات، بعد أن كان في الحمل يعاكسك ولسبع سنوات ماضية أيضًا.

عاطفيًا: عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ مكلف ولن يكون سهلًا، ثم يبشرك أحدهم بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار.

صحيًا: كثرة الفوضى والضجيح حولك يزعجانك إلى أقصى حد ويوتران أعصابك، لذا حاول الانتقال إلى مكان يخيم عليه الهدوء وتجد فيه راحتك.



الدلو

مهنيًا: يدخل كوكب أورانوس إلى برج الثور ليعاكسك ويعيد إلى الأذهان مشكلة قديمة طرأت في السنة الماضية، وتتحرر من ضغوط وتجد حلًا أو تتجه نحو جديد.

عاطفيًا: تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة بينك وبين الشريك، لكنك سرعان ما تتراجع عنه لأنك اتخذته في لحظة غضب.

صحيًا: يجب أن تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيدًا ويفيدك على المدى الطويل.



الحوت

مهنيًا: يدخل أورانوس إلى برج الثور ليوفر لك طاقة جديدة ويجعل منك أكثر جرأة من السابق وأقل خجلًا.

عاطفيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ حياتك العاطفية الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي، فلا تقف ساكنًا، بل بادر إلى تحسين أدائك.

صحيًا: انتبه إلى حوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها، وعليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والعمل على الرفيه عن نفسك.