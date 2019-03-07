حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 7 مارس 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت قالت:-
مهنيًا: يدخل أورانوس إلى برج الثور ليوفر لك طاقة جديدة ويجعل منك أكثر جرأة من السابق وأقل خجلًا.
عاطفيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ حياتك العاطفية الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعي، فلا تقف ساكنًا، بل بادر إلى تحسين أدائك.
صحيًا: انتبه إلى حوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها، وعليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر والعمل على الرفيه عن نفسك.