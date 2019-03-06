يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

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دوري الأبطال| التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:20 م تدريب مان يونايتد تدريب مان يونايتد لدوري الأبطال

يحاول فريق مانشستر يوناتيد تحقيق «ريمونتادا» عندما يواجه مضيفه باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في إطار ثمن نهائي دوري الأبطال.

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دوري الأبطال













وفاز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت في فبراير الماضي أحرزهما المدافع كيمبيبي والمهاجم كيليان مبابي.





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وفي إطار تاريخ مواجهات الفريقين ب دوري الأبطال، كان مباراة الذهاب هي أول مباراة رسمية بينهما في المسابقات الأوروبية، والتي فاز بها باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، بملعب "أولد ترافود" مقعل الشياطين الحمر، مما يرجح كافته في مباراة العودة.





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وفاز باريس سان جيرمان في مباراتين فقط في آخر 10 مباريات أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، الأولى كانت أمام تشيلسي في ثمن نهائي البطولة عام 2016 وانتهت لصالح الفريق الفرنسي بنتيجة 2-1.





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أما مانشستر يونايتد لم يفز في آخر 9 مباريات خاضها في هذا الدور من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر في 5 وتعادل في 3، وفاز في مواجهة كانت أمام أولمبياكوس اليوناني عام 2014.

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التشكيل المتوقع





ويأتي التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان كالتالي:





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حراسة المرمى:بوفون





في الدفاع: مونييه- تياجو سيلفا- كيمبيمبي- بيرنات





وفي الوسط: ماركينيوس- فيراتي- داني ألفيس





وفي الهجوم: دي ماريا- دراكسلر- مبابي





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أما التشكيل المحتمل للمضيف مانشستر يوناتيد









حراسة المرمى:دي خيا









في الدفاع: بايلي- سمالينج- ليندلوف- لوك شاو





في الوسط: أشلي يونج- ماكتوميناي- فريد





في الهجوم: بيريرا- راشفورد- لوكاكو



