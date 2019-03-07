حظك اليوم.. برج القوس الخميس 7 مارس 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الخميس، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: تُشغَل بتنظيم وضعك المالي، وتسعى إلى تمويل مشروع أو طلب قرض ما، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة.
عاطفيًا: إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثرًا بالانتقال إلى مكان جديد، أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية.
صحيًا: تتوصل أخيرًا إلى السيطرة على رد فعلك، وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها، كل هذا يعيد إليك توازنك الذي يؤثر مباشرة في ضعك الصحي.