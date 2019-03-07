حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 7 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تعرف بعض التوتر بما يخصّ علاقاتك الداخلية، وبعض سوء التفاهم مع أحد الزملاء، وقد تجد نفسك مضغوطًا بين الواجبات العائلية والشؤون المهنية.

عاطفيًا: لا تحاول إحراج الشريك، لأن عواقب ذلك قد لا تحتمل، وإذا تداركت الأمور سريعًا فستلاحظ قريبًا ارتفاعًا في منسوب الرومانسية، فهذه طبيعة الشريك الحقيقية.

صحيًا: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك مواظبتك على التمارين الرياضية، فهي العنوان الأهم لتبقى في أتم صحة وعافية.