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الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:37 م

ضبط 350 كجم لحوم فاسدة داخل محال جزارة ومطعم شهير بشبرا الخيمة (صور)

ضبط 350 كجم لحوم
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2543326

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة موسعة على محال الجزارة والمطاعم، قادها اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، وشارك فيها الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بضرورة إحكام الرقابة المستمرة للأسواق، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وشملت الحملة التفتيش على الأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومخازن السلع الغذائية الموجودة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، والتي تم من خلالها مراجعة تواريخ صلاحية المنتجات والشهادات الصحية للمحال والعاملين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 350 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محال جزارة ومطعم شهير بحي شرق، كما تم ضبط ختم لدى أحد الجزارين يستخدم في ختم الذبائح يشبه تماما أختام المجازر الحكومية والخاص.

وتم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة، وجاري عرضهم على النيابة لتولى التحقيق.

ضبط 350 كجم لحوم فاسدة داخل محال جزارة ومطعم شهير بشبرا الخيمة (صور)
ضبط 350 كجم لحوم فاسدة داخل محال جزارة ومطعم شهير بشبرا الخيمة (صور)
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